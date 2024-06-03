Российские инвесторы готовы выложить миллиарды ради заблокированных активов РБК: россияне предложили иностранцам 35 млрд рублей ради зарубежных активов

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Российские инвесторы подали более миллиона заявок для обмена иностранных ценных бумаг на замороженные активы, сообщили в Инвестиционной палате. Отмечается, что общая сумма составила 35,3 млрд рублей. При этом большая ее часть приходится на акции и депозитарные расписки таких корпораций, как Tesla и Microsoft, пишет РБК.

Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами — физическими лицами между 25 марта и 8 мая 2024 года в ходе первого этапа сделки. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Инвестпалата завершила прием заявок на обмен от российских инвесторов 8 мая. Нерезиденты начнут подавать заявки на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг с 3 июня.

Ранее австралийский вице-премьер Ричард Марлз сообщил, что власти не планируют изымать заблокированные на территории Австралии российские активы в пользу Киева. Он исключил использование замороженных активов РФ для «финансирования военных действий на Украине».

Представитель Госдепа Мэттью Миллер до этого заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия.