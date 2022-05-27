Оптовые цены на гречку в России снизились на 13% «Коммерсант»: оптовые цены на гречку в России снизились на 13%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые цены на гречневую крупу в России начали падать на фоне низкого спроса после ажиотажных закупок: к 20 мая гречка подешевела на 13% — до 81,32 тысячи рублей за тонну. Экспорт продукции также снизился из-за осложнения и подорожания логистики. Эксперты полагают, что тенденция может сохраниться не более чем на несколько месяцев, поскольку реального избытка гречки на рынке нет, пишет «Коммерсант».

В «Ленте» заявили, что по сравнению с мартом и апрелем спрос на гречку в мае снизился на треть, но остается выше уровня прошлого года примерно на 10%. Сеть сократила заказы этой крупы, так как сформировала достаточный запас продукции, восстановление спроса на которую ожидают не раньше июля. Поставки гречки на внешние рынки также сокращаются из-за логистических сложностей и более привлекательных цен на гречку на внутреннем рынке.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко полагает, что запасов сырья у производителей должно хватить до нового урожая, но признаков избытка на рынке нет, а дальнейшее снижение цен маловероятно. В то же время заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного Ирина Глазунова отмечает, что оптовая стоимость гречки продолжает снижаться в условиях низкой активности.

Ранее сообщалось, что на Украине образовался острый дефицит гречки из-за прекращения торговых отношений с Россией. Ранее Украина получала от России 50% гречневой крупы, остальное выращивала сама. Эксперты прогнозируют рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен ($3,04). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен ($2,37) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен ($4,23) за килограмм.