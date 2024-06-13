«Обратный эффект»: в ЦБ рассказали о последствиях снижения ключевой ставки Представитель ЦБ Тремасов: из-за снижения ключевой ставки станут дороже кредиты

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Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки в условиях перегрева экономики и ускоряющейся инфляции не приведет к удешевлению кредитов и снижению ставок. Это, по мнению эксперта, даст обратный эффект, пишет ТАСС.

Кредиты, в том числе инвестиционные, будут дороже. Для того, чтобы они были дешевле, нам нужно обеспечить ценовую стабильность, — сказал Тремасов на семинаре «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект».

Он привел в пример Турцию: в условиях растущей инфляции страна снизила ставки ЦБ, и в итоге произошел валютный кризис, а разгон цен достиг 70-80%.

Экономист Людмила Голощапова считает, что из-за сохранения Центральным банком ключевой ставки будет повышаться курс рубля. По ее словам, с начала года доллар под давлением и ниже 90 рублей, евро — 96–98, а юань — 11–13. В дальнейшем значения дойдут до локального дна и начнут подниматься вверх. Экономист отметила, что это зависит от множества факторов, однако о девальвации рубля не идет речи., так как валютные барьеры государства со стороны Центрального банка считаются устойчивыми. Напомним, Центральный банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.