Названы случаи, когда банку не нужно согласие клиента для списания денег Экономист Беляев: банк может списать деньги за обслуживание без согласия клиента

Чтобы списать деньги за обслуживание и пользование картой, банку не нужно согласие клиента, предупредил кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что это самый простой случай. Обычно условия о снятии денег за обслуживание прописаны в договоре, который клиент заключает с финансовой организацией.

Самый простой случай, когда кредитная организация может списать деньги без дополнительного согласия клиента, — это плата за пользование картой, — пояснил экономист.

Он посоветовал всегда внимательно читать соглашение, чтобы знать обо всех подобных ситуациях. Кроме того, кредитно-финансовые организации имеют право списывать средства с карты по решению суда. В таком случае действия банка продиктованы указаниями приставов, которым нужно взыскать штраф или задолженность.

Беляев ранее рассказал, что следует связаться с получателем ошибочно переведенных денег, чтобы вернуть средства. По его словам, для этого можно перевести незначительную сумму — один-два рубля — на этот же счет и прикрепить сообщение с разъяснением ситуации.