«Народный» портфель россиянина из долей в ПИФах и ETF подорожал на 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если составить портфель инвестора из самых популярных в России паевых фондов и ETF, то с конца июня по конец июля он подорожал на 2%, а в августе его цена почти не изменилась. Соответствующими расчетами с NEWS.ru поделился главный аналитик центра TeleTrade Марк Гойхман.

По данным Мосбиржи, в июле в портфелях россиян самими популярными ПИФами и ETF были:

«Тинькофф USA 500» (TSPX) – плюс 8,72% (рост c 0,0952$ до 0,1035$ за долю с конца июня по конец июля);

«Тинькофф Вечный портфель RUB» (TRUR) – плюс 3,35% (рост с 5 руб. 37 коп. до 5 руб. 55 коп.);

«Тинькофф Вечный портфель EUR» (TEUR) – плюс 2,25% (рост с 0,0975€ до 0,0997€);

«ВИМ Золото» (GOLD) – плюс 8,24% (рост с 85 коп. до 92 коп.);

«ВИМ Корпоративные облигации» (OBLG) – плюс 2,51% (рост с 125 руб. 95 коп. до 129 руб. 12 коп.);

«ВИМ Ликвидность» (LQDT) – плюс 0,64% (рост с 1 руб.16 коп. до 1 руб. 17 коп.);

«ВИМ Индекс МосБиржи» (EQMX) – плюс 0,4% (рост с 87 руб. 20 коп. до 87 руб. 55 коп.);

«Фонд Топ Российских акций» (SBMX) – плюс 0,71% (рост с 11 руб. 25 коп. до 11 руб. 33 коп.);

«Тинькофф Золото» (TGLD) – минус 4,94% (снижение с 0,0769$ до 0,0731$);

4,94% (снижение с 0,0769$ до 0,0731$); «Тинькофф iMOEX» (TMOS) – минус 1,99% (снижение с 4 руб. 2 коп. до 3 руб. 94 коп.).

Подробнее о расчетах и о том, что случилось с «народным» портфелем акций – в эксклюзиве NEWS.ru.