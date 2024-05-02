МРОТ хотят сильно поднять: у кого вырастут льготы и зарплаты

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В Госдуме предложили резко поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 19,3 тыс. рублей до 30 тыс. со следующего года. К этому показателю привязан ряд самых разных соцвыплат. Как на самом деле вырастет МРОТ в 2025 году и что будет с этими выплатами, разбирался NEWS.ru.

Что такое МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это, по сути, минимальная зарплата, которую работодатель должен платить подчиненным на полной ставке. Не так важно, работает ли человек в бюджетной или коммерческой организации. Как уточняет Трудовой кодекс, месячная заработная плата человека, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего свои обязанности, не может быть ниже МРОТ. Но если человек трудится, к примеру, на полставки, эта норма уже не работает.

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Последний обозначает сумму, на которую россиянин, по расчетам правительства, может удовлетворить свои базовые потребности в еде, одежде и жилье. И МРОТ, и прожиточный минимум используют для установления размеров не только зарплат, но и социальных выплат.

Как в Госдуме предложили увеличить МРОТ

1 мая глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, по которому минимальный размер оплаты труда предлагается повысить с сегодняшних 19,3 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, а также тормозит рост внутреннего валового продукта в стране.

Заработную плату на уровне МРОТ получают около 5 млн россиян, соответственно, если будет принято решение о повышении минимального размера оплаты труда, именно такому количеству граждан повысят зарплату, позже пояснил NEWS.ru Нилов.

«МРОТ устанавливается ежегодно, осенью, когда идет работа над федеральным бюджетом на следующий год. МРОТ — это та величина, которая влияет на параметры, и мы заблаговременно предлагаем установить МРОТ не ниже 30 тысяч. Это значит, что у тех, кто получает на уровне МРОТ, вырастет зарплата. Сегодня МРОТ около 20 тысяч рублей. На уровне МРОТ [зарплаты] получают в основном работники бюджетной сферы», — сказал депутат.

Как МРОТ поднимал и еще будет поднимать Путин

По поручению президента, МРОТ был повышен с 1 января 2024 года на 18,5%. Также год назад Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тыс. рублей.

До 15 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад по выполнению этого поручения, после чего ежегодно отчитываться о ходе работ в этом направлении.

Фото: Государственная Дума РФ Михаил Мишустин

Каким будет МРОТ в 2025 году на самом деле

Стоит отметить, что депутаты Госдумы выходят с самостоятельными инициативами довольно часто, но в вопросе соцвыплат следует ориентироваться на заявления представителей исполнительной власти, то есть чиновников правительства и президента. И, согласно словам Путина, МРОТ в 2025 году должен увеличиться еще на 10% и составить порядка 21,3 тыс. рублей, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Вместе с тем Минтруд предлагает с 2025 года изменить методику расчета показателя — увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты. Так что конечные цифры могут и несколько отличаться», — говорит Деев.

На чьи доходы влияет МРОТ

В первую очередь МРОТ влияет на зарплаты бюджетников — учителей, соцработников, врачей. Ведь их оклады часто привязаны к нему. У кого-то из работников в регионах зарплата может составлять один-два минимальных размера оплаты труда. Также выплату в виде МРОТ могут установить для работников без опыта или низкоквалифицированных специалистов.

Стоит учитывать и то, что в некоторых регионах действуют различные коэффициенты и надбавки к МРОТ — они тоже могут позволить поднять зарплаты тех или иных сотрудников. Также важно знать, что работа в выходные, праздники или сверх установленной нормы всегда оплачивается дополнительно к МРОТ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для каких еще выплат важен МРОТ

К примеру, МРОТ влияет на выплаты по больничным листам. Так, пособие по нетрудоспособности за месяц не может быть ниже МРОТ. И если, к примеру, у работника страховой стаж (период, когда человек был официально оформлен по трудовому договору и в Пенсионный фонд поступали страховые выплаты) на момент начала болезни составляет менее полугода или зарплата за два предыдущих года в месяц была ниже МРОТ, больничные будут рассчитываться исходя из стоимости его трудового дня, рассчитанного на базе МРОТ.

Похожим образом МРОТ используют при расчете пособий по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования. К примеру, декретные рассчитываются на основе МРОТ, если у работницы за соответствующий период не было заработка или он был ниже минимального размера оплаты труда. Так, минимальный средний заработок для расчета этих выплат устанавливается по формуле: МРОТ х 24 / 730 (в текущем году размер дневного пособия из заработка, равного МРОТ, равен 632,61 руб.).

Также вслед за МРОТ вырастут и социальные выплаты. Например, такие как детские пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии, пособия по временной нетрудоспособности. «Поскольку рассчитываются они исходя из размера МРОТ, то и вырастут пропорционально росту показателя (то есть рост ряда выплат может составить те же 10%. — NEWS.ru)», — сказал Деев.

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