Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В начале дня 25 мая курс евро по отношению к российской валюте упал ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. Доллар торгуется ниже 56 рублей — минимальное значение с февраля 2018.

По состоянию на 10:00 мск, курс доллара расчетами «завтра» снижался до 56,05 рубля, евро — до 57,1 рубля.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сообщил, что представление о настоящем курсе рубля можно получить, прибавив к установленному 5-7%. Он добавил, что реальный курс российской валюты устанавливает Центробанк и Мосбиржа, однако, «есть понимание что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам на биржу он все же несколько завышен». Эксперт также пояснил, что в июне рубль может начать слабеть.

Ранее сообщалось, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью». По мнению экспертов, это может привести к росту цен.