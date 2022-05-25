Стало известно, как определить настоящий курс рубля Аналитик Коган заявил, что настоящий курс рубля выше биржевого на 5–7%

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Представление о настоящем курсе рубля можно получить, прибавив к установленному 5–7%, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, которого цитирует ПРАЙМ. Он добавил, что реальный курс российской валюты устанавливает Центробанк и МосБиржа, однако «есть понимание, что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам на биржу он все же несколько занижен». Эксперт также пояснил, что в июне рубль может начать слабеть.

В июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, в зависимости от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару. Но стоит повториться — до конца месяца курс ЦБ вряд ли опустится ниже 60 рублей за доллар, — сказал эксперт.

Коган также отметил, что уже сейчас обсуждается вопрос захода в рынок нерезидентов, пока из Азии, поэтому российская денежная единица может начать слабеть. Однако до конца мая «рубль, скорее всего, продолжит укрепляться», заключил аналитик.

24 мая рубль продемонстрировал укрепление к валютам США и ЕС, следует из данных Московской Биржи. Доллар упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года, евро при этом находился на отметке 59 рублей.