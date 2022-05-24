Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года Курс доллара на МосБирже упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале дня 24 мая рубль продемонстрировал укрепление к валютам США и ЕС, следует из данных Московской Биржи. Доллар упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года, евро при этом находился на отметке в 59 рублей.

По состоянию на 10:06 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 73 копейки, до 57,14 рубля, евро — на 71 копейку, до 59,39 рубля. Минутами ранее валюта США падала до 56,61 рубля, европейская денежная единица — до 58,59 рубля.

Тем временем правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. В Министерстве финансов РФ сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Ранее сообщалось, что укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью». По мнению экспертов, это может привести к росту цен.