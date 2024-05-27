Курс доллара впервые с 30 января опустился ниже 89 рублей Курс доллара на Московской бирже впервые с 30 января опустился ниже 89 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля на Московской бирже продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам. Впервые с 30 января доллар опустился ниже 89 рублей. Евро упало до 96,66 рубля, китайский юань — до 12,23 рубля, следует из данных биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по данным на 10:17 по московскому времени снижается на 55 копеек, до отметки 88,98 рубля, евро опустился на 64 копеек, юань — на 7 копеек.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, чот только монополия доллара позволяет США сохранять уровень запредельного государственного долга. По его словам, рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис. Он отметил, что финансовый сектор и бюджет США настиг бы полный коллапс, если бы китайцы и арабы вывели все деньги из страны.

Костин добавил, что, если Вашингтон не пересмотрит свою политику, процессы «слома колониальной системы» будут только ускоряться. Глава ВТБ подчеркнул, что Китай уже начал сокращать инвестиции в американские ценные бумаги. На этом фоне КНР рассматривается США как соперник не в меньшей степени, чем Россия, сказал Костин.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в случае если доллар будет стоить дороже 100 рублей, то российскую валюту необходимо будет деноминировать. По его словам, курс должен составить 100 нынешних рублей к одному новому.