«Очень серьезный кризис»: глава ВТБ предрек коллапс экономики США Костин: США ждет серьезный экономический кризис по окончании монополии доллара

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Только монополия доллара позволяет США сохранять уровень запредельного государственного долга, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, которые приводит «Фонтанка», рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис.

Я глубоко убежден, что рано или поздно в Америке случится очень серьезный экономический кризис. Уровень долга, который сегодня в Америке существует, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы, — заявил Костин.

Он отметил, что финансовый сектор и бюджет США настиг бы полный коллапс, если бы китайцы и арабы вывели все деньги из страны. Костин добавил, что, если Вашингтон не пересмотрит свою политику, процессы «слома колониальной системы» будут только ускоряться.

Глава ВТБ подчеркнул, что Китай уже начал сокращать инвестиции в американские ценные бумаги. На этом фоне КНР рассматривается США как соперник не в меньшей степени, чем Россия, сказал Костин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «кринжем года» высказывания президента США Джо Байдена о том, что американская нация является незаменимой и основой мировой сверхдержавы. Дипломат поинтересовалась, почему глава Белого дома не упомянул о растущем государственном долге и неограниченном выпуске долларов.