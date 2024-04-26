Финансист раскрыл курс возможной деноминации рубля Финансист Разуваев: если доллар превысит «сотку», рубль нужно деноминировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае если доллар будет стоить дороже 100 рублей, российскую валюту необходимо деноминировать, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, курс должен составить 100 нынешних рублей к одному новому.

Когда в очередной раз доллар США будет стоить 100 рублей, я сторонник деноминации по курсу один к 100 — 100 нынешних рублей за один новый. Соответственно, $1 за один рубль, — заявил Разуваев.

Разуваев также прогнозировал снижение ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, она опустится не раньше четвертого квартала 2024 года. Пока ставка останется неизменной, если не произойдет «никаких потрясений», добавил он.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рост доллара в мае выйдет на устойчивые 94 рубля. Эксперт отметил, что это не зависит от цены нефти или налоговых периодов. По его словам, базовый курс одной валюты в отношении к другой определяют такие экономические факторы, как темпы роста, общая эффективность экономик стран и другие моменты.

В начале торгов в понедельник, 22 апреля, курс рубля в паре с долларом начал снижаться. По данным МосБиржи, американская валюта показывала рост до 93,27 рубля. Расчетами «завтра» на момент 07:02 мск курс доллара рос на 12 копеек.