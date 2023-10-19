Курс доллара снизился на 8,5 копейки Курс доллара на открытии торгов на МосБирже снизился до 97,31

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара на открытии торгов на МосБирже снизился до 97,31 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки. Разница с уровнем закрытия предыдущих торгов составила 8,5 копейки.

Курс юаня также пошел на снижение: показатель составил 13,26 рубля, что на 6 копеек ниже уровня закрытия прошлых торгов. Тем временем евро вырос на 6 копеек и составил 102,66 рубля.

Соотношение доллара к рублю начало расти в первой половине октября. Так, 9-го числа по итогам торгов на МосБирже курс американской валюты достиг 102 рублей, обновив максимум 2023 года. Тогда же подскочил и евро — впервые с 15 августа валюта перешагнула отметку в 108 рублей. После этого в курсе валют Европы и США наблюдались колебания.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в разговоре с NEWS.ru заявил, что возможное повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 27 октября не поможет рублю укрепиться. По его словам, этот инструмент так уже не работает. В противном случае не потребовалось бы обязывать экспортеров продавать свою валютную выручку на бирже, отметил он.

До этого сообщалось, что банки готовятся к очередному повышению ключевой ставки в октябре. В текущем месяце они резко нарастили заимствования у Центробанка. 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн рублей, 13 октября — до 7,14 трлн рублей. А 17 октября они снизились до 3,27 трлн рублей, следует из данных регулятора.