Кредитные каникулы дадут (почти) всем желающим В Госдуме предложили ввести отсрочки по уплате потребкредитов не только для мобилизованных

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Кредитные каникулы для россиян уже вводили — в самом начале пандемии-2020 и всего пару месяцев назад, но только для мобилизованных на спецоперацию. Теперь льготу хотят предложить всем гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрит Госдума. Но есть нюанс — банки отпустят на каникулы только при соответствии ряду условий. Каких именно, объяснит NEWS.ru.

Бессрочное право на каникулы

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, дающий гражданам право на каникулы по потребительским кредитам. Норму хотят сделать постоянной и для широкого круга заемщиков, а не только в период сильного экономического кризиса или мобилизации. Госдума может рассмотреть документ 8 или 13 декабря, передает РИА Новости.

По законопроекту заемщик сможет попросить банк о каникулах один раз за время действия кредитного договора. В течение льготного периода не будут начисляться неустойки, пени и штрафы, а приставы не смогут забрать залог. Однако вернуть долг все-таки придется, а на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты. Кредитные каникулы не испортят кредитную историю, хотя использование данного механизма будет в ней отражено.

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. И его уже одобрили в правительстве РФ, что дает документу высокие шансы на принятие. При этом он может быть скорректирован ко второму чтению.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требования к заемщикам

Уйти на каникулы смогут те, чьи доходы упали минимум на 30% за месяц (по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за год).

Срок льготного периода — не более шести месяцев.

Максимальный размер кредита, по которому можно запросить льготу у банка, будет устанавливать правительство. До этого момента лимиты описывает законопроект. Так, каникулы можно будет получить при автокредите на сумму до 1,6 млн руб. (при залоге в виде автомобиля). Для прочих займов эта сумма составит 450 тыс. руб. Исключение — потребкредиты с лимитом кредитования, здесь максимальная сумма составит 150 тыс. руб.

Поможет ли эта мера россиянам

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал:

Теперь люди, попав в сложную жизненную ситуацию, смогут избежать штрафов, и, самое главное, у них будет время для того, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Можно будет подумать над новыми способами погашения кредита, а возможно, и сменой вида деятельности. В данном случае увеличивается срок погашения кредита, но без ухудшения кредитной истории. Не исключено, что заемщики станут меньше обращаться за микрозаймами, чтобы перекредитоваться. Банки также учтут новые реалии при оценке платежеспособности заемщика, так как новая мера будет востребована.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова:

Кредитные каникулы очень актуальны для граждан РФ. Многие брали кредиты исходя из своих возможностей в совершенно иных экономических реалиях. Сейчас начался и будет набирать обороты мировой экономический кризис. Насколько глубоким и затяжным он окажется, мы пока не знаем. Поэтому, совершенно очевидно, гражданам потребуется поддержка. От массовых банкротств и неспособности платить по счетам никому легче не станет — ни должникам, ни кредиторам.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов:

Сейчас заемщик имеет лишь возможность перекредитоваться. Но это может загнать его в еще большую кредитную кабалу. Банки также могут предложить реструктурировать кредит, чтобы снизить ежемесячные выплаты, но при этом увеличится их срок, что по сути тоже является перекредитованием. Кредитные каникулы действительно могут помочь тем, кто попал в трудное положение. Только масштаб помощи будет не самым большим из-за ограничения по сумме кредита и необходимости доказать снижение доходов.

Как уже сейчас можно снизить платеж

Заемщики, которые уже взяли кредит и теперь не могут выплачивать его в соответствии с договором, могут попробовать снизить кредитную нагрузку еще до вступления в силу нового закона. Самые популярные способы уменьшить ежемесячный платеж — реструктуризация и рефинансирование.

Реструктуризация — это пересмотр обязательств по действующему кредиту. Заемщик обращается в свой банк с просьбой изменить условия по текущему договору. Основанием для сокращения платежа может быть снижение заработной платы, увольнение, временная нетрудоспособность или получение инвалидности, а также появление новых иждивенцев, служба в армии или мобилизация. Путем реструктуризации можно увеличить срок кредитования, получить кредитные каникулы или уменьшить процент по кредиту. Также в некоторых случаях можно добиться пересмотра платежей при согласии на страховку, переходе в негосударственный пенсионный фонд и появлении у банка более выгодных кредитных программ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рефинансирование — это оформление нового кредита, которым закрываются старые займы. Так можно получить лучшую процентную ставку, продлить срок кредита и уменьшить ежемесячную выплату. Можно рефинансировать кредит в текущем банке, а можно уйти в другой, который предлагает более выгодные условия.

Банк также заинтересован в том, чтобы клиент продолжал платить, пусть и меньшую сумму, чем было оговорено. Работа с проблемными задолженностями невыгодна финансовым организациям, так как они понесут затраты на коллекторов. Поэтому даже сейчас банк легко может пойти навстречу людям в трудной жизненной ситуации.