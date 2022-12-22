Госдума снизила проценты по микрозаймам: это и хорошо, и плохо Часть микрофинансовых компаний закроется или уйдет в криминал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ приняла закон о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. В результате предельная стоимость кредита снизится с 365% до 292% годовых. Кажется, это прекрасная новость для заемщиков. Однако эксперты считают, что микрофинансовые организации (МФО) ужесточат требования к клиентам и будут отбирать более надежных из них. И рынок микрокредитов частично почернеет.

Что меняется в законе

В настоящее время максимальная ставка микрозайма составляет 365% годовых, или 1% в день. Но Госдума уже приняла закон (теперь его должны одобрить Совет Федерации и президент), опускающий ставку до 292% годовых, или 0,8% в день.

Закон также ограничит максимальную задолженность по кредитам сроком до года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, составит не более 130% от суммы займа. Как только задолженность достигнет этого лимита, все начисления прекратятся.

Кроме того, банки и микрофинансовые организации еще до заключения договора должны будут письменно предупредить заемщика о высоком риске невыплаты им кредита.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем суть проблемы

Услугами МФО, как правило, пользуются россияне, которым по разным причинам отказали в кредите банки. А ряду граждан просто удобнее получить деньги «здесь и сейчас» без лишних хлопот. Но порой это выходит для заемщика боком, ведь займы в МФО отличает их дороговизна. В том числе по этой причине здесь так много проблемных долгов.

По данным Национального бюро кредитных историй, количество проблемных ссуд начало резко расти в августе этого года, и в октябре доля просроченных задолженностей от всех выданных микрозаймов в России достигла рекордных 43,1%. Даже в октябре 2020 года, на пике пандемии коронавируса, доля просрочки в портфелях МФО составляла 39,8%.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На проблему обращали внимание и в Госдуме, и в ЦБ. Последний рассматривал вариант снижения предельной ставки до 0,5%. Но участник рынка настаивали, что подобное решение приведет к «выталкиванию» заемщиков на черный нецивилизованный рынок кредитов, что еще более усугубит их положение, не говоря уже о криминализации данной сферы. Поэтому было решено остановиться на менее рискованном для рынка варианте.

До трети микрофинансовых компаний закроется

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев:

Ряд компаний, и мы в том числе, уже прорабатывали с Банком России возможность снижения ставки с 1% до 0,8%. Эти тесты доказали, что мы готовы к введению подобной меры — бизнес останется прибыльным. Однако есть небольшие компании, особенно в регионах, которые работают по старинке (а не в онлайне. — NEWS.ru) и несут серьезные издержки на содержание офисов. Для них снижение ставки и, соответственно, прибыли на 20% станет критическим ударом. Многие из них покинут рынок. С одной стороны, их доля перераспределится между более сильными игроками. С другой, снижение ставки вынудит абсолютно всех участников рынка более осторожно оценивать заемщиков (ведь в величину ставки всегда закладывается риск невозврата средств. — NEWS.ru). Значит, доступность кредитования сократится. Но деньги людям нужны в любом случае. Получив отказ в легальных МФО, они могут пойти к «черным кредиторам», которые вообще не соблюдают закон и навязывают кабальные условия. А это очень опасная ситуация.

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров:

Новые ограничения, по прогнозам, постепенно выведут с рынка до 30% действующих сегодня МФО. Это будут те игроки, которые не смогут адаптироваться к новым реалиям: снижение маржинальности бизнеса для них станет критическим. Часть из них уйдут «в тень». Остальные будут вынуждены перестроить свои бизнес-модели, оптимизировать затраты, искать новые источники прибыли — например, расширять свои продуктовые линейки среднесрочными и долгосрочными займами. Безусловно, снижение прибыли потребует от кредиторов заняться еще более тщательным отбором клиентов, чтобы снизить риск дефолтности, а также развивать собственные программы лояльности, направленные на удержание клиентов. В то же время конкурентная борьба между крупными микрофинансовыми компаниями усилится — клиентов, освободившихся после ухода менее эффективных игроков, поделят между собой крупные организации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Навяжут ли клиентам новые платежи

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко:

Очевидно, что МФО будут компенсировать выпадающий доход с помощью разных интересных инструментов типа страховки, которая не входит в полную стоимость кредита. Ведь клиент не до конца понимает, как это все учитывается. История, когда в расходы клиента «зашивают» персонального менеджера или какой-нибудь вип-доступ и тому подобное — не нова.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Вряд ли МФО будут компенсировать снижение предельной ставки до 0,8% за счет повышения тарифов на обслуживание. Рынок МФО высококонкурентный, тарифные сетки более-менее одинаковы, поэтому микрофинансовым организациям придется либо одновременно менять тарифы по платежам, либо — что проще и подчеркивает индивидуальность — менять подходы к оценке заемщика. То есть МФО могут изменить сам подход к оценке либо введут дополнительные показатели для нее.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман: