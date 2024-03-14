Финэксперт рассказал, отменят ли в России пенсии Финэксперт Арт назвал «полной ерундой» разговоры об отмене пенсий в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предположения некоторых аналитиков о том, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований, заявил в беседе с «Царьградом» финансовый эксперт Ян Арт. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики.

Некоторые утверждают, что якобы вообще сама идея пенсионного обеспечения в старости сходит на нет во всем мире. <...> Это полная ерунда, и, простите меня, пенсионные капиталы — это главный инвестиционный ресурс в развитых экономиках. Вопрос только в том, как научиться ими грамотно пользоваться, — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что сегодня в России крайне сложно выстроить адекватную пенсионную систему из-за нестабильности курса рубля, которая обесценивает доходы и труд граждан. В связи с этим Арт предложил закрепить минимальную пенсию на уровне минимального размера оплаты труда, а также индексировать выплаты работающим пенсионерам, всячески стимулируя их продолжать трудовую деятельность. Благодаря отчислениям с их зарплат будут дополнительно пополняться государственные фонды, отметил аналитик.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что каждый педагогический работник в России должен иметь право на досрочную пенсию. Политик отметил, что работа с детьми должна включаться в льготный педагогический стаж для назначения досрочной пенсии независимо от наименования должности.