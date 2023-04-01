Эксперты оценили вероятность запрета доллара в России Эксперт Потавин: полный отказ от доллара в России возможен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Полный отказ от доллара в России возможен. Об этом NEWS.ru заявил аналитик компании «Финам» Александр Потавин в день рождения американской валюты. Он напомнил, что российские власти усиленно продвигают эту тему в СМИ.

Полный отказ от доллара возможен. Но эта тема весьма политизирована, и доллар в мировой торговле еще долгие десятилетия будет оставаться ключевой валютой расчетов, — сказал эксперт.

Он напомнил сообщения других СМИ о том, что перед конфликтом на Украине ЦБ ввез в Россию десятки миллиардов долларов наличной валюты. И в такой ситуации ждать быстрого отказа от американской валюты не стоит, полагает Потавин.

В свою очередь аналитик TeleTrade Алексей Федоров говорит, что большого смысла запрещать доллар в России нет.

Его доля во внешних расчетах нашей страны и так быстро снижается в пользу юаня и рубля. А при необходимости можно будет увеличить банковские комиссии за операции в американской валюте. Это дополнительно снизит использование американского доллара и позволит избежать увеличения черного рынка валюты, со всеми вытекающими — например, уголовными делами против предпринимателей, — добавил аналитик.

Сегодня у американского доллара день рождения. По одной из теорий, 1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее — в 1785 году. Согласно другой версии, за основу доллара американцы взяли испанский песо — на нем была изображена цифра 8 (песо по номиналу равнялся восьми реалам). Со временем американцы, чтобы экономить время при написании, стали знак доллара перечеркивать черточкой. Так и получился известный всем знак доллара — $.