Эксперт рассказал, как выросли оптовые и розничные цены на рис за год Эксперт Плугов: оптовые цены на рис за год поднялись на 37,4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые цены на рис за последний год уже выросли на 37,4%, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Так он прокомментировал новость о предстоящем повышении оптовых цен на эту крупу еще на 10–30%. Причиной такого скачка стала прошлогодняя авария на гидроузле в Краснодарском крае, из-за которой значительная часть рисовых полей осталась без воды.

Официальной статистики по оптовым ценам на февраль и март пока нет. Но, по нашим данным на середину марта, оптовые цены на рис в России выросли за год на 37,4%. А в рознице, по данным Росстата, шлифованный рис за год подорожал на 20,5%, — сказал Плугов.

При этом в последние три месяца цены на рис даже немного снижались, добавляет эксперт.

Ранее Плугов сообщил NEWS.ru, что розничные цены на рис могут подняться на 10–20% уже в апреле — мае после ожидающегося роста оптовых цен на 10–30%. Скачок стоимости крупы связан с обрушением плотины Федоровского гидроузла на реке Кубань в апреле прошлого года. Вода из гидроузла подавалась на краснодарские рисовые поля, дающие стране подавляющую часть продукции. Тогда под угрозой оказалось, по разным оценкам, от 20% до 40% урожая российского риса 2022 года. В то же время представители розничных сетей утверждают, что пока не принимали решений о повышении цен.