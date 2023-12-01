Экономист рассказал о негативных последствиях банкротства Экономист Беляев: банкротство чревато большими издержками и изъятием имущества

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Признание гражданина банкротом означает изъятие у него всего имущества, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще нескольких категорий, рассказал в беседе с Lenta.ru экономист Михаил Беляев. Также, по его словам, придется оплатить судебные и другие издержки.

Банкротство — очень непростая и регламентированная процедура. <...> Имущество описывается и реализуется на торгах, при этом единственная жилплощадь и средство труда не изымаются, — пояснил Беляев.

Эксперт отметил, что банкротство можно оформить через МФЦ или через суд, который определяет правомерность признания человека неплатежеспособным. Из средств, вырученных от продажи на торгах имущества должника, погашается часть задолженности, а сам банкрот освобождается от обязательств. При этом в случае признания банкротом гражданин не может в течение определенного срока занимать руководящие посты в финансовых организациях, а также лишается возможности брать кредиты в течение нескольких лет.

Как указал экономист, согласно закону, о банкротстве может заявить практически любой гражданин, столкнувшийся с падением доходов, лишением работы и невозможностью обслуживать долг. Беляев также предупредил, что эта процедура достаточно дорогая, так как банкрот обязан оплачивать пошлины, объявления о начале процедуры, аукцион и ряд других издержек.

Ранее экономист Алексей Зубец спрогнозировал увеличение в России в 2024 году числа банкротств физических лиц и предприятий. При этом число потенциальных банкротов в стране в 2023 году достигло 9,79 млн человек с общей задолженностью в 6,33 трлн рублей.