Экономист рассказал, как изменится курс рубля к концу 2022 года Экономист Селянин предсказал ослабление курса рубля к концу 2022 года

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Позиции рубля на бирже неминуемо пойдут на спад, это будет происходить по мере ослабления ограничений Центробанка, считает экономист Константин Селянин. По его мнению, меры регулятора, введенные в начале спецоперации, постепенно утрачивают свою значимость, пишет «ФедералПресс».

Относительно курса доллара стоит помнить о том, что Центробанк своими действиями признает, что вот те ограничения, которые были введены в начале спецоперации, утрачивают свои значения, — уточнил Селянин.

Он подчеркнул, что Центробанк ввел ограничения, чтобы не допустить ажиотажного спроса на валюту и ослабления позиций рубля. По мнению экономиста, наиболее значимое решение регулятора состоит в снижении норматива обязательной продажи валюты. Селянин допустил, что по мере снятия ограничений Центробанка к концу 2022 года курс может достигнуть 76 рублей за доллар и примерно 82 рубля за евро.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что представление о настоящем курсе рубля можно получить, прибавив к установленному 5–7%. Он добавил, что реальный курс российской валюты устанавливает Центробанк и МосБиржа, однако «есть понимание, что до момента снятия ограничений на доступ нерезидентам на биржу он все же несколько занижен». Эксперт также пояснил, что в июне рубль может начать слабеть.