Экономист посоветовал россиянам заработать на курсе доллара

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин порекомендовал россиянам сыграть на скором изменении курса доллара. Об этом он завил в подкасте NEWS.ru.

Эксперт отметил, что сейчас доллар на МосБирже стоит 60,6 руб., однако правительство РФ с помощью интервенций (закупок доллара и повышения тем самым его курса) постарается укрепить его до 70–80 руб. Это нужно, чтобы увеличить рублевые поступления в бюджет от продажи нефти и других товаров за доллары. Сейчас бюджет теряет потенциальные доходы, поэтому курс могут скорректировать уже в августе, считает аналитик.

Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля (купив доллар по низкому курсу и продав позже по высокому. — NEWS.ru). Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость. Можно покупать ее в банке (наличными. — NEWS.ru), еще выгоднее — через брокерские счета на бирже, — сказал эксперт.

В ближайшие десять лет Надоршин допускает рост курса доллара до 120–150 руб., что позволит России удешевить труд своих граждан для иностранных компаний и заработать на этом.

Ранее Forbes сообщал: в случае наложения санкций на МосБиржу и Национальный клиринговый центр около 50 миллиардов долларов на брокерских счетах россиян могут оказаться замороженными. Однако Надоршин склоняется к тому, что у банковской системы было время подготовиться к такому сценарию и деньги не заблокируют.