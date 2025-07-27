Экономист назвал выгодный для России курс рубля к доллару

Оптимальный курс рубля для российской экономики держится на отметках от 88 до 108 рублей за доллар, заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с ПРАЙМ. По мнению экономиста, слишком сильный рубль снижает прибыль экспортеров и ухудшает платежеспособность корпораций, а также увеличивает дефицит бюджета.

В то же время слишком слабый курс, например, в районе 115–135 рублей за доллар, ведет к росту инфляции и подорожанию импортных товаров. Бархота отметил, что допустимые границы курса зависят от многих факторов: экспортного потенциала с учетом санкций, мировых цен на сырье, доли импортной техники и влияния инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что курс доллара в июле будет колебаться в пределах от 77 до 83 рублей. По его словам, рост выше 83 рублей маловероятен. Он также уточнил, что текущая динамика рубля определяется несколькими ключевыми факторами, в том числе балансом валютных операций.

Также сообщалось, что в июне 2025 года рубль сохранял силу, несмотря на давление, не позволив доллару закрепиться выше 80 рублей за единицу и обновив минимумы более чем за два года. Большинство аналитиков ожидают сохранения текущих позиций, прогнозируя стабильность без резких скачков.