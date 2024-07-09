ЕФСР озвучил прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ до 2026 года ЕФСР ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 8% к концу 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) спрогнозировал сохранение ключевой ставки Центробанка России на текущем уровне в 16% до конца 2024 года, следует из макроэкономического прогноза фонда. По оценкам аналитиков ЕФСР, к концу 2025 года показатель снизится до 10%, а к концу 2026-го — до 8%.

Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16% до четвертого квартала 2024 года, а затем перейдет к ее постепенному снижению — до 10% к концу 2025 года и до 8% к концу 2026 года, — говорится в прогнозе.

Фонд также ожидает замедления инфляции в России до 7,4%. Аналитики полагают, что показатель достигнет целевого уровня в 4% к 2026 году. При этом ВВП составит 3,4% уже в текущем году и в следующие два года продолжит замедляться.

Тем временем курс национальной валюты сохранится на уровне 92 рублей за $1 в 2024 году. К концу 2026 года ожидается, что он ослабнет до 95 рублей за $1.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее объявила о том, что руководство российского Центробанка может обсудить повышение роста ключевой ставки на заседании, которое пройдет в июле. По ее словам, государственная экономика продемонстрировала отклонение от базового сценария.

В начале июня она заявила, что вероятность сценария, при котором потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, возросла. По ее словам, в последние месяцы в России остановилось снижение инфляции при высоких темпах экономического роста. Набиуллина подчеркнула, что, согласно наиболее вероятному сценарию, перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале 2024 года.