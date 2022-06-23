«Думаю, что санкции будут снимать»: экономист о заявлениях главы Минфина Экономист Разуваев предрек скорые переговоры об отмене ряда санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не нарушала своих обязательств по исполнению выплат по внешнему государственному долгу в рублях, поскольку в условиях прописана возможность осуществлять платежи в иных валютах, заявил в разговоре с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил, что возникшие сложности касательно выплат по евробондам являются следствием политики Запада по отношению к Москве. Эксперт также спрогнозировал скорую отмену ряда антироссийских санкций.

Эксперт подчеркнул, что деньги у России есть и государство способно рассчитываться по внешним долгам.

Мы (Россия. — NEWS.ru) правы, так как в условиях прописана возможность платить в других валютах. Западники просто поставили нас в такое положение, чтобы создать нам трудности. Деньги у нас есть, и все, в принципе, хорошо. Я думаю, что вся эта ситуация ненадолго и в скором времени начнутся переговоры по поводу отмены некоторых санкций, — считает Разуваев.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прекращение выплат по евробондам в иностранной валюте и перевод платежей в рубли не означает объявление дефолта по внешнему долгу. Он подчеркнул, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте.

В начале июня Разуваев объяснил, что Россию подталкивают к дефолту ради изъятия ее замороженных во многих странах мира активов.