Деньги на скоростную магистраль между Москвой и Петербургом пока не нашли В кабмине не нашли деньги для стройки скоростной магистрали Москва — Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве пока не определились с тем, как будет финансироваться строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, передает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов. Пока в кабмине прорабатывают разные схемы для реализации проекта.

Финансовая модель строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится в процессе доработки. Окончательная стоимость и структура финансирования еще не утверждены, — сообщили в Минфине.

Согласно подсчетам Министерства транспортного развития, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В текущем году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, а привлечения денег из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.

В октябре генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявлял, что запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоится до 2030 года. По его словам, цена билета на поезда будет чуть дороже билета на «Сапсан». В настоящее время в России таких дорог нет. Другие высокоскоростные железнодорожные магистрали планируется построить в стране до 2043 года.