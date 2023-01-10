Дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 млрд рублей Силуанов: дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета в России по итогам 2022 года оценивается в 3,35 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов на онлайн-встрече правительства. Доходы составили 27,77 триллиона, а расходы — 31,11 триллиона. Министр отметил, что дефицит в том числе связан с отсрочкой по страховым взносам.

У нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 трлн рублей — 2,3% от ВВП. Но если учитывать те средства, которые мы компенсировали государственным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% валового продукта, — заявил в своем отчете Силуанов.

Министр отметил, что основные доходы в ушедшем году были связаны с нефтегазовой отраслью и увеличением поступлений от налога на добавленную стоимость. Силуанов заявил, что санкционные ограничения не повлияли на исполнение социальных обязательств.

Выше, чем в 2022 году, дефицит федерального бюджета был в 2020 году, когда страна столкнулась с пандемией. Тогда он достиг 4,1 трлн рублей.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что для закрытия дефицита бюджета объемом в два триллиона рублей, курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей. Специалист указал на то, что власти еще летом предупреждали, что сильный рубль способствует дефициту бюджета.