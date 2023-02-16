ЦБ России продлит ограничение на снятие денег в валюте Набиуллина: ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта

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В России ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет, передает ТАСС.

К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений, — сказала она.

Ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников ранее заявил, что России необходимо снимать валютные ограничения для полного восстановления конвертируемости рубля. По его словам, без данного решения Москве не добиться быстрого развития торговли с дружественными странами. Он также добавил, что в противном случае российский бизнес понесет потери, также без этого невозможно рассчитывать на убедительность рубля в международных расчетах.

Ранее Набиуллина поддержала поручение президента России Владимира Путина о возмещении банками денежных средств, украденных мошенниками. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от мошенников и банки, как продвинутые организации с современными системами защиты, должны нести определенную ответственность за клиентов.