«Бархатный» отдых за рубежом подорожал на 50-60%, в России — на 10-15% Туроператоры рассказали, сколько стоят и что включают самые популярные путевки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Туры по России на сентябрь-октябрь в этом году начинаются от 22 тыс. руб. на человека (или 9 тыс. без перелета), а путевки зарубеж — от 60 тыс. руб. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и Арабские Эмираты. NEWS.ru узнал, что входит в средние турпакеты и сколько они стоят.

По сравнению с прошлым годом туры по России в «бархатный» сезон подорожали на 10 –15%, а по зарубежным странам – на 50-60%, сказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Такая динамика на зарубежных направлениях связана с тем, что сами перелеты стали очень дорогими. Цена на некоторые рейсы выросла вдвое, — сказал Ромашкин.

Далее – эксклюзивная статистика от АТОР и оператора TEZ TOUR.

Россия и СНГ

Краснодарский край. Традиционно возглавляет рейтинг спроса. Стоимость проживания в сентябре в Сочи – 2,5-3 тыс. рублей в сутки на человека. Цены на авиабилеты с середины августа до начала сентября снижаются с 17-18 тыс. руб. до 11-12 тыс. руб. соответственно. Поэтому десятидневная поездка в Сочи в среднем обойдется одному туристу в 35-40 тыс. руб. (сюда включены перелет, проживание и двухразовое питание в отеле категории 3* или 4*).

Абхазия. Туроператоры исторически относят ее к внутренним направлениям, так как прилетают туристы в Сочи. Правда, цены в Абхазии на 10-20% ниже, чем в столице Краснодарского края. Традиционный десятидневный тур обойдется в 30 тыс. рублей на человека (также включены перелет, проживание и двухразовое питание в отеле 3* или 4*).

Крым. Цены на проживание (включено двухразовое питание) – 2,8-2,9 тыс. руб. на человека в сутки. Средняя продолжительность тура – 9 дней. Таким образом, в среднем отдых в Крыму обойдется в 26 тыс. руб. без учета стоимости дороги (сегодня россияне в основном добираются туда на личном транспорте).

Санкт-Петербург. Как правило, туристы отдают предпочтение коротким экскурсионным поездкам на 3-4 дня. Средняя стоимость такого железнодорожного тура – 22-24 тыс. руб. на человека (в стоимость включены проезд, проживание, двухразовое питание, категория отеля – 3* либо 4*).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Санкт-Петербург

Кавказские Минеральные воды. Самые дорогие туры. Основное туристическое направление курортов региона – санаторно-курортное лечение. Средняя продолжительность тура – 12 дней. Стоимость проживания в хорошем санатории начинается от 5 тыс. рублей в сутки, говорит Ромашкин. Двухнедельная лечебная программа будет стоить около 60-70 тыс. рублей, а вместе с перелетом – 70-80 тыс. рублей.

Арабские и азиатские страны

Турция. Безусловный лидер. Средний чек – порядка 85 тыс. на человека - на 10-11 дней с перелетом, проживанием и питанием в отеле категории 4-5* по системе «все включено». Более половины суммы тура составляет непосредственно перелет.

Египет. На втором месте после Турции по числу бронирований на бархатный сезон. Можно уложиться в 60-65 тыс. на человека (также на 10-11 дней с перелетом, проживанием 4-5* и питанием по тарифу «все включено»).

Арабские Эмираты (Дубай). Цены здесь повыше, чем в Египте и Турции. Средний тур стоит 85-90 тыс. рублей на человека (на 10-11 дней с перелетом, проживанием и питанием в отеле категории 4* или 5* по тарифу «все включено»).

Мальдивы. Одно из самых стабильных сейчас направлений с устойчивым спросом. Цена недельного тура начинается от 120 тыс. руб. на человека (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).

Фото: Tang Lu/XinHua/Global Look Press Мальдивы

Таиланд. Стоимость семидневных туров стартует от 81,5 тыс. на человека (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).

Как растет спрос

По оценкам ведущих туроператоров по сравнению с прошлым годом, в зависимости от направления, бронирования туров по РФ увеличились от 30 до 70%. Так, продажи туров на курорты Краснодарского края в «бархатный» сезон идут на 30-40% лучше, чем годом ранее. На 15-20% увеличился спрос на курорты Абхазии, сообщает АТОР.

По оценкам TEZ TOUR, объем бронирований российских и зарубежных туров на осень сейчас в пять раз больше, чем год назад. Бронирования идут не только на осенние месяцы, но уже и на новогодние даты. Также спросом пользуются январь и февраль. В компании связывают это с существенным дефицитом авиаперевозок и сокращением доступных для россиян стран, что повышает спрос и цены на отдых. И путешественники стремятся приобрести туры заранее по более выгодным тарифам.