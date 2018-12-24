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Золото снова станет «тихой гаванью»

Павел Лисицын/РИА Новости эксклюзивы

экономика [ версия для печати ]
Металлу предрекают удорожание в следующем году

Золото может вернуть себе роль «тихой гавани» в 2019 году, утраченную из-за крепкого доллара и роста экономики США. На фоне возрастающей турбулентности на мировых рынках цена металла будет расти и превысит максимумы 2018-го, прогнозируют специально для News.ru аналитики Промсвязьбанка. Однако не все эксперты ждут масштабного финансового кризиса в следующем году, поэтому рекомендации по золоту дают весьма сдержанные.

«Остров», на котором можно будет «пересидеть» очередной мировой финансовый кризис, снова окажется рынок золота. Этот металл в очередной раз вернёт себе статус «тихой гавани» уже в 2019 году. Этот термин обычно означает активы, которые обладают самой высокой стабильностью, ликвидностью и приносят прибыль при любом состоянии глобальной экономики. Поддержку золоту окажет любое из следующих событий на рыках, рассказывает News.ru главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов: ослабление доллара, завершение цикла повышения ключевой ставки ФРС, риски замедления роста мировой экономики, увеличение инфляционных рисков в развивающихся странах из-за ухудшения экономических условий и оттока капитала.

Ещё один фактор, который может сыграть в пользу золота, добавляет Антонов, — это повышение спроса на драгоценный металл со стороны центральных банков.

«Ключевой из них, на мой взгляд, — это политика ФРС и ухудшение ситуации на мировых рынках», — уточняет аналитик.

Так, Федеральная резервная система (ФРС) в минувший четверг, 20 декабря снова подняла учётную ставку — на 25 базисных пунктов, и теперь она равняется 2,25−2,5% годовых. В 2019 году будут ещё два повышения, предупреждают в американском Центробанке. При этом в международном валютном фонде (МВФ) пока что прогнозируют рост глобального ВВП на 3,5% в 2019-м. Но с оговоркой: на уходящий год, скорее всего, придётся пик увеличения мировой экономики.

Котировки золота снова будут расти и двигаться к отметке $1300 и больше за одну тройскую унцию, рассуждает Роман Антонов. Среднегодовая цена металла в 2019-м составит $1280. Сейчас золото торгуется на уровнях 2010 года — вокруг отметки в $1265, с апреля этого года цена драгметалла плавно снижается, следует из данных торговых площадок.

На золото и другие драметаллы сейчас давит цикл повышения ставок в США и укрепление доллара. Но потенциал увеличения ставок имеет ограничения, а на его верхнем цикле повышаются риски для мировой экономики из-за дороговизны финансирования. Это в свою очередь разворачивает инвесторов в сторону золота в поисках диверсификации своего портфеля, солидарен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Так что долгосрочно золото остаётся привлекательным активом, находясь на многолетних минимумах», — рассуждает эксперт

Золото подорожает в пределах 5−7%, прогнозирует он. Таким образом, этот металл сможет стать защитным активом на случай турбулентности мировой экономики.

Arne Dedert/DPA/TASS

Особый инструмент

С точки зрения инвестиционных особенностей золото — это инструмент, который не коррелирует или незначительно коррелирует с большинством других популярных активов: акциями, облигациями, сырьём и валютами. Этот металл обычно используют как инструмент для снижения рыночных рисков, напоминает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Помимо этого, добавляет он, у золота есть важное фундаментальное преимущество: оно выступает защитой от долларовой инфляции.

Раз в несколько десятилетий в США происходит крупный финансовый кризис по аналогии с тем, что в своё время спровоцировал Великую Депрессию. На США приходится четверть мировой экономики и 40% капитализации рынка акций, поэтому кризисы из Америки легко отражаются на всех внешних ситуациях, отмечает аналитик.

«Для борьбы с этими кризисами ФРС не только снижает ставки, но и включает долларовый „печатный станок“. Таким образом, у инвесторов растут инфляционные ожидания, и золото дорожает», — продолжает Нигматуллин.

Если просто держать золото для разнообразия инвестиционного портфеля, то оно не принесёт существенных доходов, убеждён аналитик. В реальном выражении металл подешевел на 14% с 2010 года, то есть пропорционально долларовой инфляции, и в 2019 году тенденция продолжится, а котировки золота не изменятся в номинальном выражении, парирует другим экспертам Нигматуллин.

Как «тихая гавань» на случай включения долларового «печатного станка» ФРС золото также не понадобится, так как масштабного финансового кризиса в 2019 году опасаться не стоит, заключает аналитик.


#золото #кризис #доллар
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