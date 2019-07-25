https://static.news.ru/photo/b25a40ee-aec0-11e9-9678-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», в случае его принятия, способен привлечь в российскую Арктическую зону 6,7 трлн рублей от частных инвесторов. Так считают авторы финансово-экономического обоснования законопроекта.

Принятие федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» создаст условия для привлечения в Арктическую зону РФ частных инвестиций в объёме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 30 тыс. новых рабочих мест, — цитирует документ « МК-Ямал ».

Данный законопроект разрабатывает Минвостокразвития РФ совместно с другими министерствами. В апреле 2019 года его должны были внести в Госдуму, однако инициатива была отправлена на доработку.

Как писал News.ru, в Минпромторге предложили ввести налоговые льготы для облегчения запуска инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в Арктике. В частности, предлагается снизить ставку налога на прибыль на первых этапах реализации крупных инвестпроектов и применении понижающего коэффициента при начислении НДПИ, а также ставки по налогу на имущество предприятий, реализующих приоритетные проекты в Арктике. В ведомстве отметили, что регион относится к геостратегическим территориям России, поэтому его комплексное социально-экономическое развитие является приоритетным направлением госполитики.