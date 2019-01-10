ВТБ и Сбербанк могут создать авиаперевозчика на базе UTair

https://news.ru/storage/news/1aaf1a4c08fe0655493ce9367688570f/e3c374a1-edae-41e6-bded-82d0f162c15f_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Новая авиакомпания может появиться на базе авиаперевозчика UTair. Проект авиакомпании для развития региональных авиационных перевозок совместно разрабатывают Сбербанк и ВТБ.

Кредитные организации ведут работу по поручению президента и правительства, пишет газета «Ведомости». Рассматриваются варианты создания новой авиакомпании, либо забрать для этих целей UTair путём конвертации задолженности перед Сбербанком в акции авиаперевозчика, сообщают источники издания. Однако привлечь авиакомпанию к проекту можно и просто заключив с ней соглашение об авиаперевозках.

В то же время маловероятно, что UTair погасит задолженность перед Сбербанком и необходимо принимать какое-то решение по долгу, а создание новой авиакомпании с нуля грозит значительными невозвращаемыми затратами, отмечают собеседники газеты. По их данным банки хотели бы установить с будущим региональным авиаперевозчиком партнёрские отношения, но не исключён и вариант, что они станут его акционерами.

Как ранее писал News.ru, в конце декабря стало известно, что Utair приостанавливает выплаты по семилетним кредитным обязательствам. Это часть стратегии компании по реструктуризации долгов.