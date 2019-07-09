https://static.news.ru/photo/708b6184-a218-11e9-bbf1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press

Международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы.

Пилотный проект Visa предусматривает, что пониженный тариф будет распространяться на торговые точки с оборотом до 10 млн рублей в год, а их оборот по картам Visa не должен превышать 3 млн рублей в год. В то же время указанные компании должны соответствовать нормам федерального законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства и являться новыми клиентами платёжной системы.

По мнению экспертов, пересмотр тарифов вызван конкуренцией со стороны системы быстрых платежей Центробанка, а также является попыткой защитить свою долю на рынке.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют оказывать технологическую и организационную поддержку развитию системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций, писал News.ru.