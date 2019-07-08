https://static.news.ru/photo/76c995b2-a14f-11e9-a3f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) планируют оказывать технологическую и организационную поддержку развитию системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций.

В настоящее время компании, входящие в ассоциации совместно со своими партнёрами, вырабатывают IT-решение, которое должно быть удобным и понятным для конечных потребителей. Планируется, что тестирование СБП начнётся в конце июля 2019 года, а коммерческий запуск продукта состоится до конца 2019 года, — цитирует документ агентство ТАСС .

В то же время организации подчёркивают, что ставка платежа является центральным фактором, поскольку попытки лоббирования её повышения по сравнению с предлагаемой ЦБ величиной могут стать причиной, по которой ожидаемый позитивный эффект от введения СПБ не будет достигнут.

По словам президента АКИТ Артёма Соколова, СБП должна стать альтернативой госрегулированию тарифов и должна обходиться ретейлу в 0,3–0,4% за транзакцию.

Сейчас по закону мы обязаны принимать карты и их стоимость в 6–9 раз превышает стоимость обслуживания наличных. В случае, если с приходом СБП останется всё по-прежнему, нам неизбежно придётся вернуться к вопросу государственного регулирования тарифов, — отмечает Соколов.

При этом, по мнению главы АКОРТ Сергея Белякова, экономическая целесообразность использования СБП ограничена максимальной ставкой тарифа в 0,4%. Согласно его оценке, в первый год начала работы система могла бы аккумулировать до 7% всех платежей.

В АКОРТ и АКИТ подчёркивают, что запуск СБП может вывести Россию в группу стран — лидеров по уровню развития финансовых инструментов, а также приведёт к росту прозрачности ряда секторов экономики и будет способствовать росту бюджетных доходов.

Как ранее писал News.ru, Банк России предлагал установить тариф для магазинов при оплате товаров через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Его ставку планировалось зафиксировать на уровне 0,4−0,5%.