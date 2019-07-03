Специалисты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина ведут разработки новой инновационной линии получения жира страуса, выяснил News.ru. Речь идёт о проекте кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения МВА. Биотехнологи уверены, что переработка жира этой птицы в РФ имеет перспективу. В частности, в качестве сырья для парфюмерии и косметологии.

В МВА корреспонденту News.ru рассказали, что разработка производственной линии связана с развитием отрасли в России. В стране порядка 200 частных мелких и крупных страусоводческих хозяйств. Наиболее крупные — в Московской области и Краснодарском крае.

Востребовано мясо, яйцо страуса, но жир практически не перерабатывается. Мы предлагаем рациональные решения для его использования в пищевой промышленности, а также в косметологии, — рассказали на кафедре товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения МВА.

По словам руководителя кафедры Марии Горбачёвой, состав жира страуса уникален.

По происхождению он относится к твёрдым жирам, однако в его составе значительно больше ненасыщенных жирных кислот. Соответственно он может быть использован как для пищевых целей (спреды, топленые смеси и т.д.) и как элемент в производстве косметических средств по уходу за кожей рук, лица и тела, — рассказала она.

Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

В Академии уже разработаны рецептурные линейки «страусиных» кремов. По замыслу авторов, созданная линия предусматривает мокрое вытапливание в электроактивированной жидкости вместо традиционно используемой воды. Эта среда позволяет интенсифицировать процесс вытапливания, получить больший выход продукта без потери качества.

Линия непрерывная и высокопроизводительная, оборудование даёт возможность получать топлёный жир с минимальными затратами времени и ручного труда. Она может вытапливать не только жир страуса, но и любых других жиров животного происхождения (куриного, свиного и т.д.). А введение в процесс дополнительного оборудования позволяет регулировать температуру плавления и получать жир с заданными свойствами высокого качества, — отмечает Горбачёва.

Кроме того, Академия планирует налаживать отношения с производителями страусятины.

У Московской ветеринарной Академии очень интересные разработки. В данном конкретном случае мы смотрим на жир чёрного африканского страуса как основу косметических средств, в частности, женских кремов и шампуней-кондиционеров. Мы думаем о полноценной линейке по уходу за кожей лица и волос, — поделилась гендиректор одного из страусиных хозяйств Татьяна Вострикова.

Разработчики не уточнили, идёт ли речь о производстве топлёного птичьего жира для продажи в качестве сырья или же о запуске собственной новой торговой марки.

Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Мировое поголовье страусов сегодня насчитывает около 4 млн птиц в 50 странах мира. Более 3 млн приходится на чёрного африканского страуса, остальное — на австралийского Эму. На мировом рынке особо ценится постное, с низким содержанием жира мясо, а также кожа страуса. Благодаря высоким ценам на мясо, яйца и кожу страусоводство традиционно относят к одной из самых прибыльных отраслей в сельском хозяйстве.

По данным экспертов, годовая прибыль от реализации продукции самки черного африканского страуса в Германии составляет €10-15 тыс. В США стоимость 1,5 м² высокого качества шкуры страуса составляет $240-450.

В странах с отработанной производственной цепочкой прибыль от продажи страусиной кожи покрывает все издержки. В России этого нет. Отсутствует рынок сбыта, нет сегмента переработки. И тем не менее страусоводство — очень выгодно. Жир действительно имеет уникальные свойства. Но, прежде всего, нужно найти потребителя, — сообщил доцент кафедры птицеводства и мелкого животноводства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Александр Бычаев.

Он отметил, что бизнес в этой сфере в РФ традиционно нестабилен, век страусиной фермы, как правило, составляет несколько лет. Сферу ограничивает отсутствие дешёвых и длинных банковских кредитов. По словам специалиста, государство не уделяет отрасли достаточного внимания. На деле страусоводство в стране держится на частной инициативе и интересе.

Эму Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

Годовое потребление страусятины в РФ не превышает 100 тонн. По подсчётам экспертов, маточное поголовье, то есть готовых к воспроизводству страусов в РФ, сегодня менее 1 тыс. особей.

В мире для производства косметических средств чаще используют не жир африканской птицы, а натуральный очищенный жир Эму. В России продукты, включающее данное сырьё, представлены компаниями из Кувейта, Ирана, Туниса, Судана и других стран. По словам специалистов, в отличие от Эму, жир чёрного африканского страуса содержит уникальное количество антиоксидантов, прекрасно приникает в глубокие слои кожи.

Сейчас в России фактически остановлен забой этой птицы. Страусов оставляют на доращивание в связи с ограничением завоза в РФ яиц и мяса инкубационной птицы из-за эпидемии птичьего гриппа. Производители признаются, что в основном потребителей интересует не мясо, а живая птица, страусята в возрасте 1-2 месяцев. Особенный спрос со стороны субсидируемых государством фермеров из Липецкой области, Урала, Сибири.