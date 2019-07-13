https://static.news.ru/photo/71ef1d3a-a598-11e9-8797-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские системы ПВО C-400 в ближайшее время будут поставляться и в другие страны.

По его словам, после Турции комплексы смогут закупить и другие государства региона. Он подчеркнул, что Россия будет тесно сотрудничать с ними и всячески развивать партнёрство.

Есть очень важные и серьёзные страны, которые в том числе говорят о том, что у них есть аналогичные потребности, и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены, — заявил Слуцкий.

Он отметил, что новые поставки будут совершены в «самое ближайшее время». Контракт с Турцией подразумевает покупку у России четырёх дивизионов С-400 на $2,5 млрд.

Ранее News.ru писал о том, что российский самолёт с новой партией элементов для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на турецкой авиабазе.