https://static.news.ru/photo/8fc8bec6-960a-11e9-9f4d-fa163e074e61_1024.jpg Анталья Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Эксперты по туризму назвали самые дешёвые зарубежные курорты по сравнению с Крымом. Этот отдых обойдётся менее, чем в 50 тыс. рублей.

Так, в Крыму минимальный бюджет на двоих составляет 53 356 рублей. В Турции — на 40% меньше, в 31 892 рубля, сообщается в рассылке Aviasales . Билеты из Москвы в Анталью и обратно будут стоить 22 382 рубля, неделя в трёхзвёздочной гостинице — 9 510 рублей.

Поездка на Чёрное море в Грузию на двоих обойдётся в 36 798 рублей: билеты в Батуми и обратно в Москву — 30 278 рублей, неделя в отеле в Махинджаури — 6 520 рублей. В Бургас съездить вдвоём можно будет за 41 126 рублей: 26 478 рублей — билеты и 14 648 рублей — неделя в отеле.

Экономно можно съездить в Грецию — за 44 788 рублей в Салониках. Стоимость перелёта составит 25 462 рубля, гостиницы — 19 326 рублей. В Черногории можно отдохнуть за 45 127 рублей: 29 998 рублей билеты и 15 139 рублей отель в Будве.

На Кипр можно потратить 47 416 рублей: 29 908 рублей перелёт из Москвы в Ларнаку на двоих, отель в Полисе — 17 508 рублей.

Самым дорогим из дешёвых станет отдых в Актау: он обойдётся паре туристов в 50 267 рублей. За билеты придётся выложить 38 564 рубля, за гостиницу — 11 703 рубля.

Ранее News.ru сообщал, что Алупка, Алушта, Евпатория, Севастополь, Судак, Феодосия и Ялта в Крыму, а также Анапа, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае стали самыми популярными морскими курортами для отдыха у самостоятельных туристов.