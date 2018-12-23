Рублю предсказали падение в новогодние праздники

Новогодние каникулы могут оказаться не самым благоприятным периодом для рубля. Национальная валюта рискует упасть, поскольку Центробанк РФ в праздничные дни не участвует в рыночных операциях.
По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, удержать рубль от падения может скупка золота Китаем и Индией в первые дни 2019 года.
Что касается доллара, то он сначала может взлететь до отметки в 70 рублей ещё до конца текущего года, а затем отступить и закрепиться на уровне 68−68,2 рубля. Ещё один вариант развития событий — американская валюта поднимется до 69−69,2 рубля без резких скачков, рассказал эксперт Nation News.
Евро собеседник издания прогнозирует рост до 78,6−78,9 рубля.
Ранее News.ru сообщил, что за 10 месяцев 2018 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 8%. Особенно заметно стало «проседание» по отношению к евро, превысившее 10%. По отношению к доллару этот показатель составил 5,4%.