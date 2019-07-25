https://static.news.ru/photo/91a2677c-ae9e-11e9-ac12-fa163e074e61_1024.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) — проекте Центробанка России — из-за высоких комиссий на эквайринг.

Как пишет газета « Ведомости », ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство тарифами. Они считают, что банки будут предлагать услуги по эквайрингу, превышая существующие ставки для крупного бизнеса.

Оптимальными расценками ретейл считает 0,3–0,4%. В банках тоже недовольны установленными тарифами. В кредитных организациях поясняют, что тарифы ниже себестоимости отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.

News.ru писал о том, что россияне всё чаще стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. Доля таких платежей в июне текущего года впервые достигла 54%. Аналитики утверждают, что в ближайшие годы общая доля безналичных платежей вырастет до 80%.