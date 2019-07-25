Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) — проекте Центробанка России — из-за высоких комиссий на эквайринг.
Как пишет газета «
Оптимальными расценками ретейл считает 0,3–0,4%. В банках тоже недовольны установленными тарифами. В кредитных организациях поясняют, что тарифы ниже себестоимости отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.
News.ru писал о том, что россияне всё чаще стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. Доля таких платежей в июне текущего года впервые достигла 54%. Аналитики утверждают, что в ближайшие годы общая доля безналичных платежей вырастет до 80%.