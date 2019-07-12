https://static.news.ru/photo/2fc7b518-7db4-11e9-964c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Россияне всё чаще стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. Доля таких платежей в июне текущего года впервые достигла 54%.

Согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия» , чаще всего россияне расплачиваются с помощью «пластика» на АЗС, а также в спортивных и парфюмерных магазинах.

При этом в ближайшие годы общая доля безналичных платежей в России вырастет до 80%.

Популярность безналичной оплаты растёт во многом потому, что это удобно, — пояснил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

Он подчеркнул, что в основном россияне получают зарплату на банковские карты, что способствует популярности этого средства платежа.

Вместе с тем с наличными деньгами в большей степени работают небольшие продуктовые магазины и строительная сфера. Самый низкий процент оплаты картами оказался в алкомаркетах. Это в основном связано как с особенностями бизнеса, так и с мотивацией покупателей.

Самыми активными пользователями карт являются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. А в Тольятти люди предпочитают расплачиваться за товары и услуги наличными.

Ранее News.ru писал о том, что Центробанк прогнозирует, что к 2028 году доля расчётов наличными при розничных платежах в России упадёт до менее чем 20%. Это следует из материалов к выступлению директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Лахтикова на отраслевом совещании по вопросам развития наличного денежного обращения.