Работники науки и образования заявили о снижении зарплат

https://news.ru/storage/news/259b1341190f9c2560c035f19366dfaa/475d7c71-9719-441a-9f1e-f1920434a804_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Работники науки, образования и продаж заявили о снижении своих зарплат в уходящем году. Об этом сообщили более 40% респондентов проведённого компанией HeadHunter исследования с участием 6614 соискателей.

В то же время на рынке труда наблюдаются колебания зарплат: для 31% соискателей зарплаты были увеличены, для 26% — уменьшены. О снижении зарплат заговорили и работники розничной торговли (37%), в образовании эта доля составила 33%, говорится в работе службы исследований компании.

Уменьшалась зарплата за счёт урезания премий (76%), увеличивалась — за счёт повышения оклада (46%). При этом молодых специалистов среди тех, кому подняли зарплату, оказалось больше (63%). У топ-менеджеров увеличились и оклад, и премии.

Снижение зарплат в 2018 году произошло на 14% и среди попавших под снижение топ-менеджеров: их доля оказалась выше всего — 58%. Увеличение зарплат произошло не более чем на 10%, повышение произошло в зависимости от позиции.

Премии на работе получают 56% соискателей, причём выше всего эта доля в сфере строительства (63%) и бухгалтерии (53%). Меньше всего премий в транспортной сфере (34%) и производстве (32%). Наименьшая доля получателей премии — в нефтегазовой отрасли (26%) и государственных организациях (25%).

Согласно исследованию, 40% соискателей заявляют о том, что руководство не собирается поднимать или понижать им зарплату, 7% заявляют, что их ждёт понижение, 11% — увеличение. Основной причиной понижения зарплаты является сложное положение компании на рынке. АГН «Москва»

О сокращении персонала в своих компаниях в уходящем году сообщили 34% респондентов, об уменьшении денежных премий — 24%. О расширении штатов говорят 16% опрошенных, о сокращении — 19%. Расширение предполагается в IT-сфере и автомобильном бизнесе, редко — в науке, образовании, банковской сфере.

Причиной возможного сокращения штатов называется не только сложное положение компании (45%), но и низкий уровень продаж (24%). Ещё одна причина сокращений — автоматизация рабочих мест, внедрение новых технологий, закрытие отделений компаний из-за высокой аренды.

Ситуация с соцпакетом почти не изменилась с 2017 года: у 43% его нет вообще, для 39% ничего не поменялось. У 43% работников в соцпакет входит медицинская страховка, у 39% — корпоративные мероприятия. О сокращении соцпакета заявляют в HR-сфере и металлургии, в первую очередь сокращаются корпоративные мероприятия, о чём сообщают 56% участников исследования. Под урезание попали путёвки, ДМС, оплата сотовой связи.

Оценивают уходящий год как сложный и напряжённый с точки зрения рабочих процессов 61% опрошенных, 15% сообщили о том, что им в уходящем году стало легче. Топ-менеджеры также называют 2018 год более сложным, чем 2017.

Сложным год стал для работников продовольственной сферы, перевозок, медицины, полегчало сотрудникам IT-отрасли.

Следующий год соискатели оценивают более пессимистично: считают, что год будет сложнее, металлурги (56%), финансисты (54%), представители сферы искусства и развлечений (57%). Непростым считают предстоящий год и руководители.

Те, для кого год показался тяжёлым, отмечают, что их компании принимали непопулярные меры: сокращение персонала (37%), рабочих мест (33%), урезание премий (28%), снижение зарплат (21%).

О сокращении персонала заявили работники финансовой сферы (48%), о снижении зарплат — работники розничной торговли (28%). Урезание соцпакета пришлось на работников СМИ и маркетинга (25%).

Ранее News.ru сообщал, что зарплаты своим сотрудникам в новом году готовы проиндексировать менее трети российских работодателей. Не будут повышать зарплаты 42% компаний.