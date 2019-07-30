Посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за последние 16 лет. Аграрии из-за низкой стоимости переключились на выращивание более прибыльных сельхозкультур.

Площадь посевов гречихи составила 807 тысяч гектаров, что на 238 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2003 года, сообщает издание «Агроинвестор» со ссылкой на заместителя директора...