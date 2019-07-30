Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует применяемый в настоящее время демпфирующий механизм. Он позволяет повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок.
Корректировка будет проведена с 1 июля 2019 года. С 1 августа документ предусматривает введение демпфера на авиакеросин, передаёт
Ранее News.ru писал, что депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автором законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.