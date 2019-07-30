Сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском Крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Потери в текущем сезоне в огне уже превысили объёмы годовой вырубки в РФ. News.ru выяснял причины катастрофы.

Огонь можно не тушить?

Долгие годы пожары в Сибири и на Дальнем Востоке интересовали только специалистов. Но в этом июле тайга горела так ярко, что огонь заметили звёзды шоу-бизнеса, ранее не питавшие чувств к сохранению лесов. О природе вспомнили гламурный парикмахер Сергей Зверев, музыкант Баста, певица Валерия, Юрий Лоза и другие. Все они призвали власти как можно скорее справиться с огнём. А когда стихия стала угрожать населённым пунктам, когда дым от сибирских пожаров достиг Урала, грозя перейти на европейскую часть страны, серьёзность происходящего поняли и в Кремле.

Главной же особенностью нынешнего противопожарного сезона и в целом отношения многих региональных лидеров к лесному хозяйству страны стали слова губернатора Красноярского края Александра Усса.

Это труднодоступная, горимая территория, где пожары происходят ежегодно, и рассматривается как у нас, так и во всем мире как естественное, природное явление. Эти труднодоступные территории, как и у нас, так и в Канаде, США, Мексике тушатся естественным путем — выпадением осадков. Александр Усс губернатор Красноярского края

С такой точкой зрения красноярский лидер остался практически в одиночестве.

В Минприроды уже сообщили, что площадь лесов, объятых огнём на 12% больше, чем годом ранее. Часть экспертов связывает пожары с провалами на местах, ведь субъекты тушат фактически самостоятельно. Указывают на нехватку специалистов и техники. Другие винят заметание последствий «чёрной» вырубки. Но тушить непросто. Горят труднодоступные районы тайги, где нет дорог.

30 июля на совещании по поводу тушения сибирских пожаров жёстко высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства призвал губернаторов взять ситуацию под контроль и «не показывать пальцем наверх». Имел ли в виду Медведев Усса, не ясно. Другое дело, что премьер и министры, обсуждая борьбу со стихией, так и не сказали, что нужно, помимо прочего, спасать лес. Создаётся впечатление, он никому не интересен.

Губернаторы отмечают, что борьба с огнём в труднодоступных местах тайги экономически неэффективна. В итоге они зачастую ограничиваются космическим мониторингом.

В Минприроды отмечают, что средств на борьбу с огнём у регионов достаточно. В текущем году ведомство увеличило финансирование субъекты РФ в том числе на обеспечение пожарной безопасности на 22,5% до 31,6 млрд рублей. Глава Министерства Дмитрий Кобылкин пообещал проверить, куда пошли выделенные средства. Но шаг в направлении катастрофы сделан всё же не в Сибири.

Государство на защиту леса тратит всего 12,7 рубля на гектар

В крупнейших «лесных» странах планеты ежегодно выгорают сотни тысяч га. Например, в среднем Россия за год теряет 1% своей лесной территории. В США, Бразилии, Канаде, Испании этот показатель гораздо ниже.

Масштабы территории, на которой бушует огненная стихия напрямую зависят от внимания к предотвращению и тушению пожаров. В Институте леса имени Сукачева Сибирского отделения РАН для доказательства этого тезиса даже рассчитали объемы затрат основных «лесных» государств, выяснив, что РФ по многим позициям наверху антирейтинга.

Так, при их средней ежегодной площади пожаров 2,5 млн га (реальная 8,2 млн га) затраты на тушение составляют около $150 млн. Это значит, что на 1 га леса приходится всего $0,19 или 12,7 рубля. США тратят на эти цели гораздо больше — $7,16, Испания — $3,01, Канада — $1,34, Австралия — $0,49. Красноярские лесоводы своё исследование проводили без учёта финансирования МЧС, спасателей, нацгвардии, военных и волонтёров, а также затрат арендаторов и владельцев земель.

«Рослесхоз издал приказ в соответствии с которым выделяется так называемая зона контроля. Это как раз северные зоны. В соответствии с приказом их можно не тушить», — объясняет заведующий лаборатории лесной пирологии Института леса имени Сукачёва Сибирского отделения РАН Пётр Цветков.

Эксперт имеет ввиду следующее положение Лесного кодекса России. Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля осуществляется на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен.

Лесной кодекс появился в 2014 году. Принимавшие его глава Минприроды Сергей Донской и глава Рослесхоза Иван Валентик больше не у власти. Отвечать за последствия принятых решений будут друге люди.

Положения Лесного кодекса пересмотрят

Очевидно, нужно чтобы сгорело 10 млн леса, чтобы ведомства начали говорить разумные вещи. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров. Новые должны прочертить до конца августа вместе с региональными ведомствами. Сделано это однако не ради сохранения лесного фонда, а из-за угрозы населённым пунктам и экономическим объектам, но и по причине задымления. Однако уже сегодня очевидно что это будут косметические изменения.

Таким образом, в зонах контроля пожары не тушатся.

Дмитрий Кобылкин Сергей Булкин/News.ru

«В Эвенкии установился антициклон, идут сухие грозы, без дождя. Пожаров немного, но они занимают огромные территории. Но никто их не тушит. Они не угрожают населённым пунктам, их там и нет. Хотя по приказу Рослесхоза и Минприроды можно их не тушить. Но дым распространяется на сотни км. Дышать нечем. Но денег нет. Лесное хозяйство страны в упадке и характеризуется хроническим недофинансированием», — поделился Цветков.

Территория, на которой тушат пожары, 170 тыс. га. А где принято решение об отказе от тушения — около 2,5 млн га. То есть это более 90%.

В Совете Федерации также намерены отменить данную норму. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алесей Майоров. Он сказал о желании многих сенаторов отменить приказ. Далее, глава комитета выделил важную деталь, которая фактически всё и объясняет.

«В советское время в лесоохране было порядка 110 тысяч человек, у которых была поддержка со стороны авиации. Сейчас это девять самолетов и 11 тысяч инспекторов. Этого явно не хватает, отсюда и такие проблемы», — признал Майоров.

Лесной кодекс Российской Федерации был принят в ходе приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313».

«Нынешний лесной кодекс — худший в истории России. Самое главное, что благодаря ему разрушена система государственной лесной охраны. Лесхозы ликвидированы, остались лесничества», — говорит Цветков.

От лесных пожаров РФ теряет около 60% от всех древостоев ежегодно погибающих в РФ, причём в Сибири цифра достигает 80%. Природные пожары остаются основной причиной введения режима ЧС в большинстве регионов.

Специалисты отмечают, что зоны активного тушения и контроля создавались специалистами Рослесхоза, без участия отраслевых НИИ РАН. Эксперты отмечают, что зоны были составлены с нарушениями и ошибками. В них оказались сотни населённых пунктов, ценных территорий, земель под лесозаготовку. Вероятно, людей придётся переселять.

По расчётам Института леса имени Сукачёва Сибирского отделения РАН на борьбу с пожарами в Красноярском крае тратят 0,5 млрд рублей. Но доходит до лесного хозяйства мало.

RosleshozRF/facebook.com

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов отметил, что использование авиации мало поможет в тушении лесных пожаров, если ближайшая точка базирования находится в 500 км от пожара в тайге. Однако никто не предлагает строить аэродромы под самолёты-танкеры. Речь идёт о предотвращении пожара, а не о тушении.

Лесопромышленники отмечают, что потери леса от пожаров в этом году уже превысили вырубки страны за год. С гектара они могут получить 675 тыс. рублей. В пересчёте на потерянную выгоревшую площадь получаются миллиарды рублей. Примечательно, что у местных бизнесменов штат огнеборцев даже современнее, чем у государства.

В Красноярском крае с огнём борются не только наземная техника и авиалесоохрана, но и десантники. Всего отправлено 100 бойцов ВДВ, еще обещают направить 100. МЧС России готово включиться в работу Росслесхоза и увеличить группировку для борьбы с лесными пожарами. Пока количество огнеборцев в регионах незначительно, но ведомство готово увеличить его до 16 тысяч человек.

Лесопромышленники отмечают, что потери леса от пожаров в этом году уже превысили вырубки страны за год. Если государство будет продолжать нынешнюю политику в сфере лесного хозяйства, страна может растерять одно из главных своих богатств.