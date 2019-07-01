https://static.news.ru/photo/b0066002-9c05-11e9-a106-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в июне составила 101,6 млн тонн, упав по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4%. В компании пояснили, что это в том числе связано со снижением поставок угля на Украину и в Польшу.

За первое полугодие 2019 года погрузка составила 633,6 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2018-го. За июнь 2019 года грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%, составив 205,7 млрд тарифных тонно-км, передаёт ТАСС .

С учётом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за июнь сократился в годовом выражении на 2% и достиг объёма в 261 млрд тонно-км.

По итогам первого полугодия наиболее заметное снижение наблюдалось с погрузкой зерна, которая упала на 36,4% — до 9,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

С начала года грузооборот составил 1307 млрд тарифных тонно-км, показав рост в 2%, а с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии этот показатель увеличился на 1,9% — до 1663,5 млрд тонно-км.

В пресс-службе РЖД отметили, что на негативную тенденцию, в частности, оказало влияние снижение погрузки каменного угля, вызванное сокращением поставок на Украину и спроса со стороны энергогенерирующих компаний Польши.

На 63%, или на 1,3 млн тонн в июне, упала погрузка зерна якобы из-за сокращения запасов прошлогоднего урожая и «неблагоприятной мировой конъюнктуры товарных рынков». На 5,8% (или на 1,1 млн тонн) упали перевозки нефтепродуктов. Это обусловлено «продолжением ремонтных работ на ряде крупных НПЗ».

Как писал News.ru, с 25 июня поезд Москва — Воркута стал останавливаться на станции Шиес в Архангельской области, где проходят протесты против размещения там мусора из Москвы, только в технических целях. До этого экологические активисты указывали, что билеты до указанного пункта купить невозможно.