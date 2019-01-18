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Переход к системе ИПК грозит потерей миллиардов рублей

Лантюхов Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Приближающийся переход к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стоить населению потерей миллиардов рублей. Это связано с ростом количества россиян, которые могут сменить страховщика.

Как напоминает газета «Коммерсант», при переводе накоплений в другой НПФ теряется весь накопленный инвестиционный доход. Максимальные потери грозят «молчунам», которые решат перейти в НПФ, а в целом по итогам 2019 года граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей, полагают опрошенные изданием эксперты.

При этом сами НПФ активизируют борьбу за привлечение новых клиентов, наращивая расходы на эти цели. В то же время правительство и ЦБ стараются форсировать переход на новую систему, опасаясь возможного значительного передела рынка. Как ранее заявлял первый зампред Банка России Сергей Швецов, обсуждение системы ИПК может начаться уже в конце января. В правительстве надеются начать переход к новой системе уже с 1 января 2020 года.

Эксперты отмечают агрессивный настрой на привлечение клиентов у крупных игроков рынка. В то же время, по словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, в том случае, если перевод средств затронет миллионы клиентов, потери граждан в результате переходной кампании могут составить десятки миллиардов рублей. По его данным, три года действия закона о потере инвестдохода обернулись потерями для населения свыше 100 млрд рублей.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что основной целью изменения пенсионного законодательства является рост пенсий россиян. По его словам, на её достижение будут направлены все последующие изменения в законодательстве, писал ранее News.ru.


#пенсионнаяреформа #пенсии #нпф #потери #ипк
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