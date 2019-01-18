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Глава ПФР назвал высшую цель пенсионной реформы

Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что основной целью изменения пенсионного законодательства является рост пенсий россиян. По его словам, на её достижение будут направлены все последующие изменения в законодательстве.

Дроздов также отметил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции. Об этом глава ПФР заявил в интервью РИА Новости.

«Мы подписали  конвенцию № 102 Международной организации труда («О минимальных нормах социального обеспечения». — Ред.), взяли на себя обязательства по минимальному уровню пенсионного обеспечения, а это 40 процентов от заработной платы. Граждане получают разную зарплату, имеют разные льготы, поэтому здесь есть определённые нюансы», — отметил Дроздов.

По его словам, «пенсионное обеспечение наших граждан должно достигать тех целей, которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы РФ».

Ранее News.ru сообщал, что без пенсионной реформы повысить качество жизни пенсионеров было бы нельзя. Об этом рассказал руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Тяжёлая реакция граждан РФ вызвана тем, что реформа затронула только верхушку айсберга пенсионных проблем, считает эксперт.


#пенсионнаяреформа #пенсии #пфр
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