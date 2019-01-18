Глава ПФР назвал высшую цель пенсионной реформы

https://news.ru/storage/news/4cf4482da7ed387d8f656aba3b4b3a2f/d63a282a-1381-44b7-ba95-a4030acfbbbe_850.jpg Alexey Sukhorukov/Xinhua/Global Look Press

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что основной целью изменения пенсионного законодательства является рост пенсий россиян. По его словам, на её достижение будут направлены все последующие изменения в законодательстве.

Дроздов также отметил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции. Об этом глава ПФР заявил в интервью РИА Новости.

«Мы подписали конвенцию № 102 Международной организации труда («О минимальных нормах социального обеспечения». — Ред.), взяли на себя обязательства по минимальному уровню пенсионного обеспечения, а это 40 процентов от заработной платы. Граждане получают разную зарплату, имеют разные льготы, поэтому здесь есть определённые нюансы», — отметил Дроздов.

По его словам, «пенсионное обеспечение наших граждан должно достигать тех целей, которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы РФ».

Ранее News.ru сообщал, что без пенсионной реформы повысить качество жизни пенсионеров было бы нельзя. Об этом рассказал руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Тяжёлая реакция граждан РФ вызвана тем, что реформа затронула только верхушку айсберга пенсионных проблем, считает эксперт.