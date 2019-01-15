USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent59.45 $ Bitcoin3,679.67 $
МОСКВА0°C14:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Реформа поможет повысить качество жизни пенсионеров

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Без пенсионной реформы повысить качество жизни пенсионеров было бы нельзя. Об этом рассказал руководитель направления «финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Тяжёлая реакция граждан РФ вызвана тем, что реформа затронула только верхушку айсберга пенсионных проблем, рассказал эксперт в интервью изданию «Экономика сегодня».

«Силуанов абсолютно прав в той части, что повышение пенсионного возраста было необходимо», — заявил Масленников.

По его мнению, сейчас наложились три отрицательные тенденции, которые оказывали всё более негативное влияние на ситуацию в целом. Во-первых, это тяжёлая ситуация с демографией — на рынок труда выходит значительно меньше молодёжи, которая не может заместить уходящих на пенсию граждан, отмечает эксперт.

Изменение пенсионного возраста смогло амортизировать ухудшение демографической ситуации, которая не позволяет нарастить экономический рост выше 1,5–2%, полагает Масленников.

Вторая негативная тенденция также связана с демографией и заключается в том, что число пенсионеров и предпенсионеров увеличивается и соответственно растут расходы бюджета на пенсии. По данным специалиста, размер трансферта из бюджета в Пенсионный фонд России вырос за последние годы на порядок с нескольких сотен миллиардов до 3,5 трлн рублей.

На этом фоне появился и третий негативный фактор — снижение уровня жизни пенсионеров. Соотношение средней пенсии к средней заработной плате снизилось с 36–39% на рубеже 2013–2014 до 29% к середине прошлого года, отмечает специалист.

Как считает Масленников, сегодня ни одна пенсионная система в мире не основывается лишь на страховых принципах, их всегда дополняют накопительные пенсии. В этой связи нужно развивать механизм индивидуального пенсионного капитала, подчёркивает эксперт.

Как ранее писал News.ru, самым напряжённым моментом в работе нынешнего состава правительства России стало повышение пенсионного возраста. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.


#пенсионнаяреформа #силуанов #пенсионеры
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
экономика 11:21, 15 января 2019
Власти планируют переобучить почти 500 тыс. предпенсионеров
экономика 04:46, 15 января 2019
Силуанов удивился реакции россиян на пенсионную реформу
экономика 10:45, 10 января 2019
В РФ выросла надбавка для пенсионеров старше 80 лет
Лента новостей
спорт 14:18
Трояновский оценил шансы Пакьяо на победу над Бронером
в мире 14:13
Рыбку депортируют в Белоруссию
в мире 14:11
Проблемы Украины связали с неудачным гимном «рабов»
спорт 14:04
Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open
в мире 13:59
Трамп накормил спортсменов «великой американской едой»
Другие новости
экономика 13:20
Медведев: США сами стимулируют страны к дедолларизации
экономика 13:05
Медведев: стоящие перед Россией вызовы беспрецедентны
экономика 12:52
Банк России понизил официальный курс доллара и евро
экономика 12:30
Голикова увидела тенденцию по снижению бедности в РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top