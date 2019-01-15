Реформа поможет повысить качество жизни пенсионеров

https://news.ru/storage/news/7da22406c332cf74d5ba2eee2bfb5391/664356df-8169-4eaf-a412-a7f6952aa63f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Без пенсионной реформы повысить качество жизни пенсионеров было бы нельзя. Об этом рассказал руководитель направления «финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Тяжёлая реакция граждан РФ вызвана тем, что реформа затронула только верхушку айсберга пенсионных проблем, рассказал эксперт в интервью изданию «Экономика сегодня».

«Силуанов абсолютно прав в той части, что повышение пенсионного возраста было необходимо», — заявил Масленников.

По его мнению, сейчас наложились три отрицательные тенденции, которые оказывали всё более негативное влияние на ситуацию в целом. Во-первых, это тяжёлая ситуация с демографией — на рынок труда выходит значительно меньше молодёжи, которая не может заместить уходящих на пенсию граждан, отмечает эксперт.

Изменение пенсионного возраста смогло амортизировать ухудшение демографической ситуации, которая не позволяет нарастить экономический рост выше 1,5–2%, полагает Масленников.

Вторая негативная тенденция также связана с демографией и заключается в том, что число пенсионеров и предпенсионеров увеличивается и соответственно растут расходы бюджета на пенсии. По данным специалиста, размер трансферта из бюджета в Пенсионный фонд России вырос за последние годы на порядок с нескольких сотен миллиардов до 3,5 трлн рублей.

На этом фоне появился и третий негативный фактор — снижение уровня жизни пенсионеров. Соотношение средней пенсии к средней заработной плате снизилось с 36–39% на рубеже 2013–2014 до 29% к середине прошлого года, отмечает специалист.

Как считает Масленников, сегодня ни одна пенсионная система в мире не основывается лишь на страховых принципах, их всегда дополняют накопительные пенсии. В этой связи нужно развивать механизм индивидуального пенсионного капитала, подчёркивает эксперт.

Как ранее писал News.ru, самым напряжённым моментом в работе нынешнего состава правительства России стало повышение пенсионного возраста. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.