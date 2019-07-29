Самые дорогие гамбургеры в России продаются в Сургуте (289,53 рубля за 1 штуку), Белоярском (223,86) и Салехарде (194,44). Об этом свидетельствуют данные Росстата за июнь 2019 года, с которыми ознакомился News.ru.

Далее следуют такие города как Норильск (182,12 рубля), Мурманск (174,55) и Туапсе (174,01).

Согласно описательной характеристике Росстата, гамбургер представляет собой сэндвич, состоящий из мясной котлеты, рубленого бифштекса внутри разрезанной булки, который продают предприятия быстрого питания: McDonald’s, KFС, Burger King и другие.

Отмечается, что меньше всего гамбургер стоит в Борисоглебске (48,52 рубля), Липецке (49,68) и Сыктывкаре (51,76). Замыкают список Тула (51,87), Воронеж (55,16) и Колпашево (55,33).

В Москве он стоит в среднем 109,15 рубля, а в целом по России — 86,85 рубля.

Международный день гамбургера отмечают 27 июля. Считается, что в этот день в 1900-м году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене первый гамбургер. Широкую известность такая еда получила на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. В настоящее время блюдо популярно во всём мире, а ежегодные его продажи исчисляются десятками миллиардов порций.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов отметил, что стоимость гамбургера зависит от отдельных продуктов, которые входят в его состав. В том числе, булочки, мяса, овощей и соуса.

Сургут и так далее — там практически девять месяцев в году лежит снег. Поэтому при упоминании подобных городов довольно-таки сложно говорить о дешёвых свежих овощах, которые являются неотъемлемой частью бургера. То же самое и про мясо — чем там корова будет питаться? Это всё завозное, и завозное в довольно непростые северные условия. Поэтому такой сэндвич не может стоить изначально дёшево. Антон Шабанов независимый экономический эксперт

Как полагает Шабанов, в северных регионах в целом наблюдаются высокая стоимость не только на данный вид еды, а цены по сути не зависят от зарплат местного населения, несмотря на то, что местные предприятия платят работникам приличные деньги.

То есть, там высокие зарплаты не потому, что там жизнь лучше и веселее. Это компенсация за то, что нет свежих овощей, нет вкусного свежего мяса, и так далее. И, соответственно, это отражается на стоимости всего вокруг, а не только какого-то отдельного гамбургера. Там, где выше зарплаты, там всегда будут выше и расходы. То есть, зарплата, как правило, такая первая производная. Если в каком-то регионе довольно высокие расходы, работодатели будут вынуждены платить повышенную зарплату, чтобы у них люди на их предприятиях работали, — пояснил Шабанов News.ru.

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщала, что рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.

Сергей Лантюхов/News.ru

Ранее News.ru писал, что больше всего фастфуда приобретают в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Воронежской областях. Отмечается, что частота покупок этого лакомства за последний год выросла на 10%. Вместе с тем средний чек в данных заведениях составил 255 рублей, что на 6% ниже прошлогоднего показателя.

Как полагает ведущий научный сотрудник ФИЦ питания Арсений Мартинчик, фастфуд не относится к здоровому питанию. Тем не менее, его не стоит демонизировать.

Если раз в день человек потребляет гамбургер, то чем этот гамбургер отличается от домашней котлеты? Ничем, он ещё лучше, чем домашняя котлета, может быть. Без этого очень трудно обойтись в современном городе, скажем, студентам. Лучше перекусить фастфудом, чем ходить голодным для молодого человека. Вопрос в количестве, в частоте потребления. Не надо ими особенно злоупотреблять. Арсений Мартинчик ведущий научный сотрудник ФИЦ питания

Недостаток подобной еды в том, что фастфуд содержит много жира и мало овощей, в результате чего получается плотная по содержанию калорий пища, добавил он.