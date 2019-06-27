https://static.news.ru/photo/1adbc6e8-98ef-11e9-bf08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэкономразвития РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы планируемом введении контроля за расходами физических лиц.

Минэкономразвития не ведёт разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке, — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как писал News.ru, специалисты Минэкономразвития РФ рассматривают идею о введении системного контроля доходов и расходов физлиц. Об этом сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития России Бэлла Панина. По её словам, такой контроль — «первый шаг выявления теневого дохода», однако как он будет осуществляться, она не рассказала.