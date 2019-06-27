https://static.news.ru/photo/0f7ea9d4-98e3-11e9-89b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Специалисты Минэкономразвития РФ рассматривают идею о введении системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замдиректора департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития России Бэлла Панина.

Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение доходов и расходов, — цитирует РИА Новости Панину.

По её словам, такой контроль — «первый шаг выявления теневого дохода», однако как он будет осуществляться, она не рассказала.

Как писал News.ru, неформальная занятость бьёт по федеральному бюджету в целом и доходам государственных социальных фондов в частности. В этом сходятся Всемирный банк и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным ВБ, российская госказна теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе. Голикова же говорит, что из-за теневой экономики соцфонды ежегодно недосчитываются около 2,3 трлн рублей страховых взносов.