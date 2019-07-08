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Данные об уровне инфляции в июне были опубликованы ранее установленного времени из-за одного из подведомственных учреждений, которые направили данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до окончательного подтверждения, сообщает Росстат.

В связи с тем, что подобные сбои уже случались, было принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных, что обеспечит полную верификацию информации. Из опубликованных ЦБ данных следует, что рост потребительских...