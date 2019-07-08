Запрет на производство и оборот в России алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Возможная отмена данного запрета будет носить явный антисоциальный характер, заявили в ведомстве агентству
Ограничения действуют в РФ с 1 января 2018 года, исключение составляет лишь производство данных напитков на экспорт.
Действующее в РФ ограничение направлено, прежде всего, на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории РФ не предусмотрен, — отмечают в МЭР.
Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязующего Россию отказаться от ограничений на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков, писал News.ru.